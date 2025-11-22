Відбулася дебютна битва поглядів Джошуа та Джейка Пола. Відео
Бій відбудеться на шоу у Маямі
близько 2 годин тому
Джошуа та Пол / Фото - Yahoo
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та відомий боксер важкої ваги і відеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 KO) провели першу битву поглядів.
Бій між ними заплановано на п’ятницю, 19 грудня, у Маямі. Трансляція на Netflix.
Раніше Джейк Пол мав запланований бій у листопаді проти Джервонти Девіса, проте він зірвався через обвинувачення Девіса у насильстві.
36-річний Джошуа повернеться на ринг вперше з вересня 2024 року – тоді він достроково програв Даніелю Дюбуа.
Раніше стали відомі космічні гонорари Джошуа та Пола за очний мегафайт.
Поділитись