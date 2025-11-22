Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та відомий боксер важкої ваги і відеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 KO) провели першу битву поглядів.

Бій між ними заплановано на п’ятницю, 19 грудня, у Маямі. Трансляція на Netflix.

THE FIRST JAKE PAUL AND ANTHONY JOSHUA FACE OFF.#JakeJoshua

Friday, December 19

LIVE only on Netflix pic.twitter.com/l7PD7B8ZJi — Netflix Sports (@netflixsports) November 21, 2025

Раніше Джейк Пол мав запланований бій у листопаді проти Джервонти Девіса, проте він зірвався через обвинувачення Девіса у насильстві.

36-річний Джошуа повернеться на ринг вперше з вересня 2024 року – тоді він достроково програв Даніелю Дюбуа.

Раніше стали відомі космічні гонорари Джошуа та Пола за очний мегафайт.