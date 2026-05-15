Денис Сєдашов

Промоутер Едді Хірн розповів про неординарний підхід колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) до підготовки. За словами голови Matchroom Boxing, Ей Джей зараз перебуває у найкращій формі та демонструє дивовижний рівень самодисципліни. Слова наводить Sky Sports.

Хірн зазначив, що Джошуа фактично не виходить із тренувального режиму вже тривалий час.

У нього все чудово, він просто літає. Знаєш, десь у вересні чи серпні Ей Джей сказав мені: «Я поїду на два тижні в табір Усика, а потім повернуся». І він, по суті, так і не повернувся додому аж до бою з Джейком Полом. А потім повернувся в табір місяць чи п’ять тижнів тому. Він там щасливий, справді щасливий. Вони ганяють його, як собаку. Як собаку! Він ще ніколи так не працював. Едді Хірн

