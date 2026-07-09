Денис Сєдашов

Дев'ята ракетка світу чешка Кароліна Мухова стала першою фіналісткою Wimbledon-2026 в одиночному розряді серед жінок. У півфінальному поєдинку вона у трьох сетах здолала дворазову чемпіонку турнірів Grand Slam американку Корі Гауфф (WTA 7) — 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).

Тенісистки провели на корті 2 години та 35 хвилин. Доля путівки у фінал вирішувалася на вирішальному тай-брейку третьої партії, де чешка вирвала перемогу з рахунком 12:10. За матч Мухова виконала 3 ейси, не припустилася жодної подвійної помилки та реалізувала 2 з 6 брейк-пойнтів. Гофф тричі подала навиліт, двічі помилилася на подачі та реалізувала лише 2 з 13 брейк-пойнтов.

У фіналі Wimbledon-2026 Кароліна Мухова зіграє проти переможниці другого півфіналу між українкою Мартою Костюк та ще однією представницею Чехії Ліндою Носковою.

Wimbledon, півфінал. Костюк – Носкова. Відеотрансляція.