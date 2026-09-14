Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи-2026 з боксу
Континентальна першість пройде з 15 по 26 вересня в болгарській Софії
Збірна України з боксу у складі 20 спортсменів візьме участь у чемпіонаті Європи-2026 серед чоловіків та жінок, який пройде з 15 по 26 вересня в Софії (Болгарія).
Синьо-жовті будуть представлені в 10 вагових категоріях серед чоловіків та 10 — серед жінок.
Склади українських команд оприлюднила Федерація боксу України:
Чоловіки: Максим Рудик (50 кг), Максим Зименко (55 кг), Айдер Абдураімов (60 кг), Ельвін Алієв (65 кг), Марк Ломакін (70 кг), Джамал Кулієв (75 кг), Павло Іллюша (80 кг), Матвій Ражба (85 кг), Богдан Толмачов (90 кг), Дмитро Ловчинський (понад 90 кг).
Жінки: Ганна Охота (48 кг), Ярослава Маринчук (51 кг), Інна Статкевич (54 кг), Вероніка Пилипенко (57 кг), Тетяна Довгаль (60 кг), Марина Шевченко (65 кг), Анастасія Черноколенко (70 кг), Раїса Піскун (75 кг), Ірина Луцак (80 кг), Марія Ловчинська (понад 80 кг).
В інтерв'ю Суспільне Спорт чемпіон України Богдан Толмачов поділився очікуваннями від турніру.
За період повномасштабного вторгнення ми їдемо на Євро вперше. У нас у боксі змінилася структура. Раніше була федерація IBA — російська організація. За рахунок цих перестановок чемпіонат Європи затримався, і це наш перший чемпіонат за увесь цей час. Чесно кажучи, ми всі за ним засумували.
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