Жалолов достроково переміг Смакічі в Манчестері
Баходир провів дебютний поєдинок за Queensberry
11 хвилин тому
Фото: DAZN
Дворазовий олімпійський чемпіон Баходир Жалолов (17-0, 15 КО) успішно дебютував під егідою промоутерської компанії Queensberry Promotions. У поєдинку надважкої ваги представник Узбекистану здолав хорвата Агрона Смакічі (21-4, 19 КО).
Бій завершився після сьомого раунду, коли кут хорватського боксера відмовився від продовження поєдинку.
Поєдинок відбувся в андеркарді головної події вечора в Манчестері — бою за титул WBO між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа.
Сіренко — про бій Вордлі — Дюбуа: «Дуже конкурентний бій».
