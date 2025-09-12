Денис Сєдашов

Український боксер Данило Жасан гарантував собі медаль на чемпіонаті світу-2025, який триває у Ліверпулі.

У чвертьфінальному поєдинку українець здобув перемогу над колишнім російським боксером Георгієм Кушиташвілі (4:1), який нині представляє Грузію та вийшов у півфінал. Такий результат вже забезпечив йому щонайменше бронзову нагороду.

Жасан став єдиним представником України, який пробився у півфіналу світової першості. За вихід до фіналу він побореться з англійцем Тіном Скоттом у суботу, 13 вересня.

