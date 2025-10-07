Денис Сєдашов

Промоутер Френк Воррен різко розкритикував компанію Boxxer за рішення провести своє дебютне шоу у співпраці з BBC у той самий день, коли відбудеться поєдинок між Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) та Джозефом Паркером (36-3, 24 KO). Слова наводить The Ring.

Бій між Вордлі та Паркером, які володіють тимчасовими чемпіонськими титулами, запланований на 25 жовтня в лондонській O2 Arena та транслюватиметься на DAZN.

У цей же вечір Boxxer організує поєдинок за титул чемпіона Великої Британії у надважкій вазі між Фрейзером Кларком і Джимі TKV — це перше шоу в рамках нової угоди Boxxer із BBC, яке покажуть у прямому ефірі на BBC Two.

Воррен назвав таке рішення проявом неповаги до боксу:

Вони ніколи б не зробили такого з футболом чи регбі. Але до боксу ставляться інакше. Це зневага до вболівальників і до спорту загалом. Добре, що вони повернулися у бокс, але треба працювати разом, а не один проти одного. Френк Воррен

Промоутер також додав, що у календарі є десятки вільних дат, тому перетин шоу можна було легко уникнути:

Є 48 вікендів у році, і вони вибрали саме цей. Це неповага. Але в нас краще шоу — з чемпіонами та сильнішими бійцями. Наш поєдинок справді має значення, адже його переможець може стати наступним чемпіоном світу, якщо Олександр Усик звільнить титул. Френк Воррен

