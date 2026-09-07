Зірка Голлівуду відвідала боксерський клуб у Харкові
Її син провів тренування з українськими захисниками
Анджеліна Джолі / Фото - Yahoo
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі завітала до боксерського клубу Spadkoyemets у Харкові.
Про це повідомили на сторінці клубу в Instagram.
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