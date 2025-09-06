Бабак принесла Україні ще одну медаль чемпіонату світу з веслувального марафону
Українка стала третьою на дистанції 14,4 км
6 хвилин тому
Українка Людмила Бабак завоювала другу бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслувального марафону-2025, який проходить у угорському місті Дьор.
На дистанції 14,4 км у каное-одиночці Бабак фінішувала третьою з результатом 1:18:18,28, поступившись переможниці змагань угорці Гіаді Браґато (1:17:16,13) та молдовській каноїстці Даніелі Чоцію (1:17:45,84).
Ще одна українка, Олена Циганкова, посіла сьоме місце з часом 1:20:16,26.
Нагадаємо, що раніше Бабак також стала бронзовою призеркою на чемпіонаті світу з веслувального марафону.