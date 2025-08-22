Влад Єфімов «Веслування України» з Мілана

Новоспечені чемпіонки світу з веслування Людмила Лузан та Ірина Федорів відразу після нагородження поділилися своїми враженнями ексклюзивно для XSPORT.

Ірина: - Емоції не перевершені. Я зараз під дуже сильним враженням. І я не можу повірити в те, що зі мною зараз відбувається.

Людмила: - Я також дуже щаслива, що нам вдалося зробити всю роботу грамотно, так, як ми хотіли. Розкладка, старт, хороший фініш і впевнена перемога. Це так, як ми хотіли, і дуже щасливі тримати ці медалі в руках.

В цей момент розумієш, що всі ці тяжкі кроки, сльози – вони всі варті цього моменту

щастя. Ми пишаємось представляти Україну на міжнародній арені в такий складний час, коли в країні війна. І навіть сьогодні тривоги в нашій Україні, тому морально дуже складно.

Ми вдячні нашим захисникам, що маємо можливість виступати на міжнародній арені. Пишаємося тим, що на весь світ пролунав гімн України.

- Ірино, бачив, що відразу після фінішу ви не повірили, що виграли?

- Я там була вже під враженнями. Мене накрило після фінішу.

- Могли повірити ще на початку року, що таке може статися? (першим стартом новоствореного цього року дуету став червневий чемпіонат Європи, де екіпаж здобув дві срібні медалі. – XSPORT).

- Ні, не уявляла, що таке , взагалі, може бути, і я дуже щаслива, що знаходжусь тут, що в мене напарниця Людмила Лузан, і що ми виграли чемпіонат світу.

Хочемо подякувати, перш за все, захисникам України. За те, що вони боронять нашу неньку, і дають можливість нам представляти Україну на цій арені.

Людмила і Ірина: - Звісно, дякуємо тренерам. Це наша підтримка, наша психологія. Їхня роботаневидима, але дуже важлива. Тому ми вдячні, що маємо хороших тренерів, перших і нинішніх. Ці медалі – це результати команди.

Це Юрій Чебан, Микола Пиріг, Микола Мацапура, Сергій Батманкоєв. Тренери збірної - тренер по фізпідготовці, реабілітолог, масажисти. На воді ми завоювали цю медаль удвох, але працювала для цього величезна команди.

Також дякуємо нашим областям – Полтавській і Івано-Франківській, що ми знаходимося тут і можемо представляти Україну.