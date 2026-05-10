Денис Сєдашов

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Ірина Федорів здобули подвійний подіум на змаганнях каное-одиночок на дистанції 200 метрів на етапі Кубка світу в угорському Сегеді.

Лузан виборола золоту нагороду, встановивши новий світовий рекорд — 43.23 секунди. Для Людмили це вже друга медаль вищого ґатунку на змаганнях в Угорщині після перемоги в каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Федорів посіла третє місце, виборовши бронзову медаль у боротьбі з титулованими суперницями із Канади та США. Для Ірини ця нагорода стала другою особистою бронзою у кар'єрі на рівні Кубків світу.

