Лузан виграла золото зі світовим рекордом, у Федорів — бронза на етапі Кубка світу в Угорщині
Для Людмили це друга перемога на цьому турнірі
близько 1 години тому
Українські веслувальниці Людмила Лузан та Ірина Федорів здобули подвійний подіум на змаганнях каное-одиночок на дистанції 200 метрів на етапі Кубка світу в угорському Сегеді.
Лузан виборола золоту нагороду, встановивши новий світовий рекорд — 43.23 секунди. Для Людмили це вже друга медаль вищого ґатунку на змаганнях в Угорщині після перемоги в каное-двійці на дистанції 500 метрів.
Федорів посіла третє місце, виборовши бронзову медаль у боротьбі з титулованими суперницями із Канади та США. Для Ірини ця нагорода стала другою особистою бронзою у кар'єрі на рівні Кубків світу.
Лузан та Рибачок здобули золото на етапі Кубка світу в Сегеді.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05