Денис Сєдашов

У німецькому Бранденбурзі на другому етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан та Іванна Дяченко завоювали дві нагороди.

Людмила Лузан здобула золоту медаль у каное-одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Українська веслувальниця фінішувала з результатом 47.70 секунди, випередивши на 0.75 секунди канадку Софію Дженсен, яка посіла друге місце.

Іванна Дяченко стала бронзовою призеркою у байдарці-одиночці на аналогічній 200-метровій дистанції. Час українки на фініші — 43.21 секунди. Вона поступилася переможниці заїзду, китайській спортсменці Інь Менді, лише на 0.24 секунди.

