Лузан здобула золоту медаль чемпіонату Європи на дистанції 500 м у каное-одиночці
Українка випередила на 2,525 секунди суперницю з Італії
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула золоту медаль чемпіонату Європи у веслуванні на каное-одиночці на дистанції 500 метрів. Триразова призерка Олімпійських ігор успішно захистила статус чинної чемпіонки континенту у цій дисципліні.
У фінальному заїзді Лузан фінішувала з часом 2:00.822, випередивши найближчу переслідувачку з Італії на 2,525 секунди.
Ця нагорода стала для українки 15-ю на чемпіонатах Європи в кар'єрі (7 золотих, 6 срібних та 2 бронзові).
Раніше на поточному єврофорумі Лузан уже виграла два золота — в каное-одиночці на 200 метрів, а також у парі з Анастасією Рибачок на аналогічній дистанції в двійці.