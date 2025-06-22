Влад Єфімов «Веслування України» з Рачіце

Як і третього дня чемпіонату Європи, в заключний день змагань каноїстки також завоювали дві медалі: золото – Людмила Лузан на 500-метрівці, срібло – в олімпійському виді (двійка, 500 м), тож і сьогодні у нас інтерв’ю з двох блоків.

ЗОЛОТО НА 500-МЕТРІВЦІ

- Я дуже щаслива цій перемозі і дуже задоволена тим, як дистанція пройшла.. З самого старту до кінця я відчувала лідерство, впевненість в тому, що виграю, що в мене є запас сил, тому дуже задоволена, що принесла Україні першу золоту медаль для України.

Хочеться ще проганятись з таким же результатом і в наступному виді, адже ще більше важлива, оскільки олімпійська.

ОЛІМПІЙСЬКЕ СРІБЛО

- Перша гонка в олімпійському виді – і відразу медаль. Ваші емоції?

Людмила Лузан:

- Дуже гарна гонка, як для першого разу, сподобалося. Можу відзначити те, що нам ще не вистачає фінішу, тому що ми на тренуваннях жодного разу не пройшли дистанцію (500 метрів). Сьогодні це було вперше. Як для першого разу, добре, досить добре.

Я думаю, що ми гарно попрацюємо і обов’язково покращимо результат. По чемпіонату видно, що дівчата міняються, екіпажі ростуть, додають, тому я думаю, що з кожним роком буде все більша і більша конкуренція. Треба працювати.

Ірина Федорів:

- Так, я повністю погоджуюсь з Людою, я дуже задоволена цими змаганнями, тому що це мій перший чемпіонат Європи серед дорослих. Результат хороший.

Хочу подякувати людям, які нас підтримували, захисникам, які боронять нашу неньку, тренерам, звісно ж. Хочу також подякувати реабілітологу збірної України Анастасії Лобовій за те, що вона мене поставила на ноги напередодні гонки. Звичайно ж, дякую тренерам, людям, які підтримували, і всім, хто в нас вірив.

Людмила Лузан:

- Я також дякую всім тренерам і всім, хто за нами стоїть.

- Людо, у вас чотири медалі. Чи повною мірою задоволені?

- Задоволена, але, звісно, якщо б всі були золоті, то було б найкраще. Але, повторюсь, для першого року після Олімпіади досить добре.

Далі готуватимемося до чемпіонату світу, адже він ще більш важливий. На даний момент задоволена.

- Ірино, яка робота має бути зроблена, щоб вийти на результат десь 1.50, як ви вважаєте?

- Ну, як мінімум не три тренування, тому що це наша, як Люда сказала, перша п'ятисотка загалом, яку ми пройшли в «двійці».

Тому, якщо ми більше прикатаємося, оскільки у нас трішки різна техніка, більше станемо один до одного похожі, то, я думаю, буде достатньо конкурентоспроможний на міжнародному рівні екіпаж.