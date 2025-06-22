Влад Єфімов «Веслування України» з Рачіце

За підсумками заключного дня чемпіонату Європи, який проходив у Рачіце, веслувальники збірної України завоювали 2 медалі – 1 золоту, 1 срібну.

ПІДСУМКИ

Обидві медалі в заключний день збірна України завоювала в жіночому каное – Людмила Лузан стала чемпіонкою на дистанції 500 м, а потім, разом з Іриною Федорів, завоювала срібло в олімпійському виді програми – каное-двійці, 500 м.

За підсумками чемпіонату Європи збірна України завоювала 5 медалей (1 золоту, 3 срібні, 1 бронзову). Це 4-й результат збірної України в історії участі в чемпіонатах Європи (його проведення відновлено з 1997 року).

В медальному заліку чемпіонату збірна України розділила 5-те місце зі збірною Чехії.

ЛУЗАН. МЕДАЛЬ №11

Так вже склалося у Людмили Лузан, що найулюбленіший вид програми саме одиночка, 500 м. Саме бронзою в цьому виді програми вона відкрила рахунок медалям на дорослому рівні – на чемпіонаті Європи-2018, завоювавши бронзу. В ії активі золото чемпіонату Європи-2021 і дві вищі нагороди чемпіонату світу, не рахуючи вже етапів Кубку світу.

Ось і на цьому Євро вона впевнено підтвердила статус фаворитки, вигравши впевнено, з запасом, з можливістю, в будь-який момент, додати. Не довелося. Плюс 2 секунди від найближчої переслідувачки. Така впевнена перемога аж ніяк не позначилася на реакції. Вона була, як завжди, була емоційною.

ЛУЗАН – ФЕДОРІВ. МЕДАЛЬ №2

Якщо у Людмили рахунок медалей, завойованих на чемпіонатах світу і Європи вже наближається до 20-ти (19=12+7), у Ірини лише дві, але й чемпіонат Європи – перший великий старт у дорослій категорії. Але, головне, завойовані дві медалі в двійці, яка в останні п’ять років найбільш медалеємним видом українського веслування і, схоже, таким залишиться.

Спринт, який відбувся напередодні, дівчатам вдався, втім, олімпійська «500-метрівка» – це зовсім інша кухня – головне, конкуренція вище, тому що олімпійський вид. Тож ми не знали чого чекати. Хотілося, звісно, перемоги.

Після першої половини українки йшли на другому місці, слідом за іспанським екіпажем Ярчевська/ Мореною. Не змінилася диспозиція і після фінішу, і ми можем тепер з впевненістю сказати про народження конкурентоспроможного екіпажу вже в олімпійському виді. Звісно, необхідно провести величезну роботу для того, щоб виходити на високі швидкості, а зараз, це 1 хвилина 50 секунд, щодо часу проходження, і дівчата, і тренери це прекрасно розуміють.

Таким чином, Людмила Лузан на нинішньому чемпіонаті повторила свій рекордний результат чемпіонату Європи-2021, коли також завоювала 4 медалі на 4-х дистанціях.

ОЛІМПІЙСЬКІ ДВІЙКИ

Олег Кухарик/ Ігор Трунов

Певні надії на медалі ми пов’язували з байдаркою-двійкою Олег Кухарик/ Ігор Трунов – чемпіонами Європейських ігор, які, втім, після цього не демонстрували медальних результатів. Не вийшло і цього разу. 1.30 – це 9-й результат, а перша вісімка фінішувала в діапазоні 1.27,1-1.28,4. Чекаємо чемпіонату світу.

Тарас Мазовський/ Андрій Рибачок

Каное-двійка Тарас Мазовський/ Андрій Рибачок, навпаки, зовсім нова двійка – це тільки другий старт, на першому – травневому етапі Кубку світу в Познані, були 7-ми, а в півфіналі встановили особистий рекорд 1.40,3. Зараз вони були близькими, щоб вперше в історії українського веслування виїхати із 1.40. Не вдалося. Але 1.40,092 – ще один рекорд. Але цього було замало, щоб боротися за медалі, там боротьба йшла на рівні 1.36-1.37. А поки 8-е місце.

СПРИНТ

Олександр Зайцев

Цілком могли розраховувати на медаль у змаганнях байдарочників-спринтерів від чинного чемпіона Європи Олександра Зайцева. Але спринт швидкоплинний і непередбачуваний. Класна гонка, але трошки не вистачило: 5-е місце – 34,658 (у бронзового призера – 34,554).

Чемпіонат Європи.

22 червня. Фінали

Ранкова сесія

10:15. Каное-одиночка. 500 м. Жінки. 1. Людмила ЛУЗАН (3) – 2.06,807.

11:46. Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки. 5. Олександр ЗАЙЦЕВ (1) – 34,658.

12:36. Каное-двійка. 500 м. Жінки. 2. Людмила ЛУЗАН/ Ірина ФЕДОРІВ (2) – 1.56,456.

12:45. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки. 9. Олег КУХАРИК/ Ігор ТРУНОВ (1) – 1.30,070.

13:01. Каное-двійка. 500 м. Чоловіки. 8. Тарас МАЗОВСЬКИЙ/ Андрій РИБАЧОК (9) – 1.40,092.

Вечірня сесія

15:37. Каное-одиночка. 5000 м. Жінки. 6. Олена ЦИГАНКОВА – 28.16,463

16:10. Каное-одиночка. 5000 м. Чоловіки. 9. Павло АЛТУХОВ – 25.53,057

16:50. Байдарка-одиночка. 5000 м. Жінки. 7. Марія ПОВХ – 24.39.777.

17:25. Байдарка-одиночка. 5000 м. Чоловіки. 16. Віталій БРЕЗІЦЬКИЙ – 23.27,184.