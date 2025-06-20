Влад Єфімов «Веслування України» з Рачіце

За підсумками 2-го дня чемпіонату Європи веслувальники збірної України вийшли у фінал ще в 5-ти видах програми. Огляд дня з місця подій до вашої уваги.

ПІДСУМКИ

Отже, збірна України завоювала путівки у фінал ще в 5-ти видах програми за підсумками 2-го дня змагань: Олег Кухарик/ Дмитро Даниленко/ Ігор Трунов/ Олександр Зайцев – в «байдарці-четвірці, 500 м», Олександр Зайцев – в «байдарці-одиночці, 200 м», Ганна Павлова – в «байдарці-одиночці, 1000 м», Олег Кухарик/ Ігор Трунов – в «байдарці-двійці, 500 м» і Тарас Мазовський/ Андрій Рибачок – в «каное-двійці, 500 м».

Таким чином, збірна України виступить в 17 фіналах: вісім відбудеться в суботу, ще дев’ять – у неділю.

РАНКОВА СЕСІЯ. ОДИНОЧКИ І ЧЕТВІРКА

У півфінальних заїздах на дистанції 1000 м найбільш високі шанси були у Ганни Павлової, яка була в кроці від потрапляння у вирішальну стадію ще напередодні, про готовність Павла Алтухова ми інформацію не отримали, а Владиславу Волошину, як ми відзначали, зарано боротися із зубрами європейської класики.

Павло Алтухов

Ганна повною мірою виправдали надії: вже на позначці «250 м» вона впевнено лідирувала, а надалі впевнено контролювала хід гонки. І після фінішу навіть не повертала голову по сторонах, будучи впевненою у своїй перемозі, хоча перша четвірка фінішувала в діапазоні 0,7 секунди. Для неї це перший фінал в одиночці на чемпіонатах Європи!

Ганна Павлова

На жаль, прогнози відносно Владислава Волошина підтвердилися – він не потрапив навіть у фінал В.

Владислав Волошин

Учасник 3-х Олімпійських ігор Павло Алтухов також не порадував, хоча до позначки «750» йшов третім. Втім, на фінішний спурт іспанця Креспо він не знайшов потужної відповіді: 58,929 проти 1.01,443. Павло не потрапив у фінал на другому поспіль Євро. Відстань від залікової трійки більше 1,5 секунди. На жаль, без варіантів.

Олександр Зайцев

Чемпіон Європи-2024 в байдарці-одиночці на дистанції 200 м Олександр Зайцев задачу виходу у фінал в своєму коронному виді виконав доволі впевнено і у вечірній сесії в суботу захищатиме свій титул.

Кухарик/ Даниленко/ Трунов/ Зайцев

В заключному виді ранкової програми ми небезпідставно розраховували на чоловічу четвірку Кухарик/ Даниленко/ Трунов/ Зайцев, і ці очікування підтвердилися, хоча старт вийшов не таким, як би хотілося. Після половини дистанції українці йшли на 4-й позиції разом із сербами та шведами. Втім, другі 250 метрів вони проїхали краще, ніж всі учасники заїзду. Як результат: 3-е місце і вихід у фінал.

Сьогоднішня півфінальна гонка байдарки-четвірки живо нагадала олімпійські баталії Парижу-2024 – там також путівка у фінал була здобута буквально на зубах, ціною неймовірних зусиль.

ВЕЧІРНЯ СЕСІЯ. ОДИНОЧКИ

За підсумками півфінальних заїздів в одиночках на дистанції 500 м жодному з українських веслувальників не вдалося вийти у фінал. Найбільш близьким до виходу у фінал Павло Алтухов, але це тільки по місцю – він став четвертим, але за часом відстав на 1,3 секунди від третьої залікової позиції. Кращий український «тисячник» Владислав Волошин продовжив набиратися міжнародного досвіду, завоювавши путівку у фінал В. У змаганнях серед жінок на олімпійській 500-метрівці у Наталії Докієнко при сильному зустрічному вітрі було небагато шансів. У підсумку – 4 секунди відставання від трійки, яка відправилася у фінал.

ВЕЧІРНЯ СЕСІЯ. ДВІЙКИ

В завершення програми дня, як і напередодні, олімпійські двійки (500 м).

Тарас Мазовський/ Андрій Рибачок

Чоловіки підтвердили очікування: і каноїсти Тарас Мазовський/ Андрій Рибачок, і байдарочники Олег Кухарик/ Ігор Трунов доволі впевнено виконали задачу, причому першим навіть вдалося зекономити сил на недільний фінал. У байдарочників такої можливості не було, адже в байдарці традиційно більш висока конкуренція.

Олег Кухарик/ Ігор Трунов

В заїзді жіночих байдарок, на жаль, дива не відбулося: новостворений екіпаж Марія Повх/ Сніжана Сталінова був далекий від боротьби за вихід у фінал: 8-е місце з результатом 1.48,747.

Марія Повх/ Сніжана Сталінова

Пошук найсильнішого варіанту продовжиться вже в липні, оскільки за тиждень після «дорослого» Євро відбудеться молодіжне (3-6 липня), три спортсменки з дорослого складу – Ганна Павлова, Сніжана Сталінова і Іванна Дяченко – відправляться саме туди.

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

Отже, на чемпіонаті Європи залишилося провести лише фінали, і ви їх зможете подивитися на сайті.

Про результати в режимі-онлайн ви можете дізнатися на спеціальному сайті.

Також в Рачіце працює ваш покірний слуга, тож вас чекають щоденні огляди, цікаві інтерв’ю та фотографії з місця подій

Чемпіонат Європи:

День другий. 20 червня. Півфінали

Ранкова сесія

11:00. Каное-одиночка. 1000 м. Чоловіки. 4. Павло АЛТУХОВ (8) – 4.02,827, вибув з боротьби.

11:07. Байдарка-одиночка. 1000 м. Жінки. 1. Ганна ПАВЛОВА (4) – 4.12,135, фінал.

11:14. Байдарка-одиночка. 1000 м. Чоловіки. 8. Владислав ВОЛОШИН (2) -3.52,343, вибув з боротьби.

11:35. Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки. 2. Олександр ЗАЙЦЕВ (3) – 34,639, фінал.

12:20. Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки. 3. Олег КУХАРИК/ Дмитро ДАНИЛЕНКО/ Ігор ТРУНОВ/ Олександр ЗАЙЦЕВ (5) – 1.21,465, фінал.

Вечірня сесія

16:00. Каное-одиночка. 500 м. Чоловіки. 4. Павло АЛТУХОВ (7) – 1.59,234, вибув з боротьби.

16:05. Байдарка-одиночка. 500 м. Жінки. 7. Наталія ДОКІЄНКО (9) - 2.04,761, вибула з боротьби.

16:10. Байдарка-одиночка. 500 м. Чоловіки. 7. Владислав ВОЛОШИН (2) – 1.48,271, фінал В.

17:00. Каное-двійка. 500 м. Чоловіки. 3. Тарас МАЗОВСЬКИЙ/ Андрій РИБАЧОК (5) – 1.45,119, фінал.

17:05. Байдарка-двійка. 500 м. Жінки. 8. Марія ПОВХ/ Сніжана СТАЛІНОВА (9) – 1.48,747, завершили боротьбу.

17:10. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки. 2. Олег КУХАРИК/ Ігор ТРУНОВ (4) – 1.31,907, фінал.

21 червня. Фінали

Ранкова сесія

12:40. Каное-одиночка. 200 м. Жінки. Людмила ЛУЗАН (4)

Людмила ЛУЗАН

12:49. Каное-одиночка. 200 м. Чоловіки. Андрій РИБАЧОК (2)

Андрій РИБАЧОК

13:05. Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки. Олег КУХАРИК/ Дмитро ДАНИЛЕНКО/ Ігор ТРУНОВ/ Олександр ЗАЙЦЕВ (9)

13:14. Байдарка-четвірка. 500 м. Жінки. Іванна ДЯЧЕНКО/ Сніжана СТАЛІНОВА/ Марія ПОВХ/ Ганна ПАВЛОВА (6)

Вечірня сесія

15:37. Каное-двійка. 200 м. Жінки. Людмила ЛУЗАН/ Ірина ФЕДОРІВ (7)

15:46. Байдарка-одиночка. 200 м. Жінки. Іванна ДЯЧЕНКО (7).

16:45. Байдарка-одиночка. 1000 м. Жінки. Ганна ПАВЛОВА (8)

Фіналістки чемпіонату Європи-2025 Ганна ПАВЛОВА (зліва) і Іванна ДЯЧЕНКО (справа) зі старшим тренером збірної Українир Інною ОСИПЕНКО-РАДОМСЬКОЮ

17:14. Каное-четвірка.. 500 м. Мікст. Валерія ТЕРЕТА/ Тарас МАЗОВСЬКИЙ/ Олена ЦИГАНКОВА/ Дмитро ЯНЧУК (4).