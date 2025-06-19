Влад Єфімов «Веслування України» з Рачіце

За підсумками 1-го дня чемпіонату Європи веслувальники збірної України вийшли у фінал в 4-х видах програми. Огляд дня з місця подій до вашої уваги.

ПІДСУМКИ

Отже, збірна України завоювала путівки у фінал в 4-х видах програми за підсумками попередніх заїздів 1-го дня змагань: Людмила Лузан і Андрій Рибачок – в «каное-одиночці, 200 м», Іванна Дяченко – в «байдарці-одиночці, 200 м, екіпаж Іванна Дяченко/ Сніжана Сталінова/ Марія Повх/ Ганна Павлова – в «байдарці-четвірці, 500 м». Втім, в решті видів українці продовжать боротьбу за вихід у фінал, вже у другий день – на півфінальній стадії змагань.

РАНКОВА СЕСІЯ. ОДИНОЧКИ

В ранковій сесії, а саме в блоці одиночок, які відкривали програму, наші надії щодо прямого виходу у фінал пов’язувалися більшою мірою саме з дистанцією 200 м.

Чому так? На цьому Євро байдарка була представлена молодими спортсменами – 20-річними Владиславом Волошиним і Ганною Павловою. Втім, якщо Владиславу поки напевно зарано конкурувати з зубрами цього класичного олімпійського виду, в даному боротися за єдину пряму путівку у фінал, то Ганна – в цьому неолімпійському виді цілком могла поборотися, і вона це зробила, зупинившись в 0,2 секунди від фіналу.

Тим самим вона стала однією з претенденток на вихід у фінал. Щодо шансів Волошина на вихід у фінал, а для цього треба потрапляти в трійку, це буде надскладною, якщо не малореальною задачею. Хлопець перспективний і амбіційний, питання в готовності на даному етапі.

Інша ситуація в «каное-одиночці, 1000», де багато років лідером є учасник трьох Олімпійських ігор Павло Алтухов. Втім, останніми роками він був далекий від боротьби за медалі великих змагань.

Як буде зараз, побачимо вже у п’ятницю, оскільки за виступом в попередньому заїзді складно щось сказати. В цьому заїзді у нього серед конкурентів були три спортсмени з топ-5 Олімпійських ігор-2024 – чемпіон Мартін Фукса з Чехії, бронзовий призер Олег Тарновський з Молдови і №5 Карло Таккіні з Італії. Павло боровся лише півдистанції (був 5-м на цій позначці), решту прокотив, напевно економлячи сили на півфінал.

В спринті ми могли розраховувати на 100%-е пряме потрапляння у фінал (4/4): серед учасників одна багаторічних лідерок континентального веслування в спринті Людмила Лузан, призери травневого етапу Кубку світу 21-річна Іванна Дяченко і досвідчений Андрій Рибачок, а також діючий чемпіон Європи Олександр Зайцев.

Людмила показала гарну готовність, впевнено вигравши свій заїзд з високим результатом (45,408), Іванна довела, що ії успіх не був випадковим, Андрій теж підтвердив свої спринтерські якості, а ось Олександр, дещо несподівано, не зміг потрапити в трійку, втім, був близьким до неї, і, впевнені, у п’ятницю виконає цю локальну задачу.

РАНКОВА СЕСІЯ. ЧЕТВІРКИ

Признатися, що серед четвірок більшою мірою на прямий вихід у фінал ми розраховували від чоловічого екіпажу, який прийняв очікуваний всіма вид – Кухарик/ Даниленко/ Трунов/ Зайцев. Хлопці були близькими до виходу у фінал напряму, не вистачило 0,04 секунди. Впевнені, що в п’ятницю Кухарик+Ко виконають задачу, хоча, в будь-якому разі, треба додавати в швидкості, тому що в іншому попередньому заїзді перша четвірка показала результат із 1.20, у українців – 1.21,409.

Для найсильнішої жіночої четвірки Дяченко/ Сталінова/ Повх/ Павлова це був лише другий міжнародний старт, але робота під керівництвом олімпійської чемпіонки Інни Осипенко-Радомської явно дається взнаки. 1.34,647 – прямий вихід у фінал. В іншому заїзді більш високий результат показали чотири човни. Наскільки зможуть додати українки, покаже вже фінал. Впевнені, що задовольнятися виконанням задачі-мінімум вони не будуть.

ВЕЧІРНЯ СЕСІЯ. ОДИНОЧКИ

За підсумками попередніх заїздів в одиночках на дистанції 500 м у вечірній сесії жодному з українських веслувальників не вдалося вийти у фінал.

Боротьба продовжиться у другий день, але, чесно кажучи, із трьох українських учасників на вихід у фінал може розраховувати лише досвідчений Павло Алтухов, якщо він знаходиться в гарній формі. Але в якій він формі зараз, ми поки не можемо сказати, оскільки, як і на «тисячі», на дистанції 500 метрів Павло не брав участь в боротьбі за залікову трійку, розраховуючи на півфінал.

А ось для Владислава Волошина і Наталії Докієнко при тієї нереальній конкуренції, яка існує в цих видах, успіхом буде вихід у фінал В. Буду радий помилитися.

ВЕЧІРНЯ СЕСІЯ. ДВІЙКИ

На десерт 1-го дня змагань організатори залишили олімпійські двійки (500 м): три з чотирьох видів, оскільки в жіночому каное відразу фінал, де Україна буде представлена новоствореною двійкою Людмила Лузан/ Ірина Федорів.

В решті олімпійських двійок конкуренція більш висока, навіть, якщо в попередньому колі два заїзди.

Більшою мірою ми розраховували на прямий вихід у фінал екіпажу Кухарик/ Трунов, який, нагадаємо, виграв Європейські ігри-2023. Але не так сталося, як гадалося – програш трійці фіналістів був доволі великим – 1,1 секунди.

Каное-двійка Тарас Мазовський/ Андрій Рибачок ще на Кубку світу показала свою конкурентоспроможність і напевно в півфіналі виконає задачу, а ось новоствореному екіпажу Марія Повх/ Сніжана Сталінова, який, ставши 8-м у заїзді, вийшов у півфінал за кращим часом (1.47,609), складно буде розраховувати на фінал.

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

Всі гонки будуть показані будуть показані в прямому ефірі: перші два дні – на каналі, фінали – на сайті.

Про результати в режимі-онлайн ви можете дізнатися на спеціальному сайті.

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Чемпіонат Європи. 19 червня. День перший

Попередні заїзди

11:07. Каное-одиночка. 1000 м. Чоловіки. 7. Павло АЛТУХОВ (7) – 4.37,008, півфінал.

11:14. Байдарка-одиночка. 1000 м. 5. Владислав ВОЛОШИН (7) – 3.42,391, півфінал.

11:35. Байдарка-одиночка. 1000 м. 4. Ганна ПАВЛОВА (2) – 4.07,004, півфінал.

12:02. Каное-одиночка. 200 м. Жінки. 1. Людмила ЛУЗАН (3) – 45,408, фінал.

12:12. Каное-одиночка. 200 м. Чоловіки. 1. Андрій РИБАЧОК (3) – 39,499, фінал.

12:17. Байдарка-одиночка. 200 м. Жінки. 3. Іванна ДЯЧЕНКО (6) – 40,692, фінал.

12:27. Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки. 1. Олександр ЗАЙЦЕВ (5) – 35,154, півфінал.

13:30. Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки. 4. Олег КУХАРИК/ Дмитро ДАНИЛЕНКО/ Ігор ТРУНОВ/ Олександр ЗАЙЦЕВ (8) – 1.21,409, півфінал.

13:45. Байдарка-четвірка. 500 м. Жінки. 2. Іванна ДЯЧЕНКО/ Сніжана СТАЛІНОВА/ Марія ПОВХ/ Ганна ПАВЛОВА (6) – 1.34,647, фінал.

Вечірня сесія

16:05. Каное-одиночка. 500 м. Чоловіки. 6. Павло АЛТУХОВ (3) – 2.01,563, півфінал.

16:15. Байдарка-одиночка. 500 м. Жінки. 8. Наталія ДОКІЄНКО (6) – 2.01,872, півфінал.

16:25. Байдарка-одиночка. 500 м. Чоловіки. 5. Владислав ВОЛОШИН (6) – 1.45,461, півфінал.

17:35. Каное-двійка. 500 м. Чоловіки. 4. Тарас МАЗОВСЬКИЙ/ Андрій РИБАЧОК (7) – 1.46,435, півфінал.

17:45. Байдарка-двійка. 500 м. Жінки. 8. Марія ПОВХ/ Сніжана СТАЛІНОВА (6). – 1.47,609, півфінал.

17:55. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки. 4. Олег КУХАРИК/ Ігор ТРУНОВ (1) – 1.33,649, півфінал.

День другий. 20 червня. Півфінали

Ранкова сесія

11:00. Каное-одиночка. 1000 м. Чоловіки. Павло АЛТУХОВ (8) . 1-3 – фінал

11:07. Байдарка-одиночка. 1000 м. Жінки. Ганна ПАВЛОВА (4). 1-3 – фінал.

11:14 . Байдарка-одиночка. 1000 м. Чоловіки. Владислав ВОЛОШИН (2). 1-3 – фінал, 4-7+1 8-й ВТ – фінал В.

11:35. Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки. Олександр ЗАЙЦЕВ (3). 1-3 – фінал.

12:20. Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки. Олег КУХАРИК/ Дмитро ДАНИЛЕНКО/ Ігор ТРУНОВ/ Олександр ЗАЙЦЕВ (5). 1-3 – фінал.

Вечірня сесія

16:00. Каное-одиночка. 500 м. Чоловіки. Павло АЛТУХОВ (7). 1-3 – фінал.

16:05. Байдарка-одиночка. 500 м. Жінки. Наталія ДОКІЄНКО (9). 1-3 – фінал.

16:10. Байдарка-одиночка. 500 м. Чоловіки. Владислав ВОЛОШИН (2). 1-3 – фінал, 4-7+1 8-й ВТ – фінал В.

17:00. Каное-двійка. 500 м. Чоловіки. Тарас МАЗОВСЬКИЙ/ Андрій РИБАЧОК (5). 1-3 – фінал.

17:05. Байдарка-двійка. 500 м. Жінки. Марія ПОВХ/ Сніжана СТАЛІНОВА (9). 1-3 – фінал.

17:10. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки. Олег КУХАРИК/ Ігор ТРУНОВ (4). 1-3 – фінал.