Тенісистка Марта Костюк (WTA 28) поділилася емоціями після тріумфу над співвітчизницею Веронікою Подрез (WTA 209).

Цей поєдинок став першим в історії туру фіналом, у якому зустрілися дві представниці України. Слова наводить Суспільне Спорт.

Цей матч для мене — не просто матч. Це був історичний момент для українського тенісу, перший фінал між українками. Я знаю, як багато роботи, жертв, сліз та поту потрібно, щоб бути на такому рівні. Тож я дуже пишаюся українським тенісом. У нас шість тенісисток у топ-100. Сподіваюся, що цей фінал надихне ще більше дітей займатися цим видом спорту.

Для мене велика честь перебувати в такому місті як Руан. Багато видатних постатей, таких як Жанна Д’Арк, пов'язані з ним. Я не можу не провести паралель із Україною, яка так само веде дуже важку боротьбу. Хочу подякувати Франції за підтримку в цей складний час, за ваше розуміння та співчуття.

Також дякую тим українцям, які приїздили і вболівали. Знаю, що деякі вболівальники дев’ять годин були в дорозі, щоб бути присутніми, це неймовірно. Звісно, хочу привітати Вероніку. Це був неймовірний тиждень для неї. Бажаю тобі удачі, залишайся здоровою та продовжуй те, що ти робиш.