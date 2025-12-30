Анна Музичук — срібна призерка чемпіонату світу з шахів у бліці
У партії за золоту медаль українка поступилася шахістці з Казахстану Бібісарі Ассубаєвій
близько 1 години тому
Українська шахістка Анна Музичук здобула срібну медаль чемпіонату світу з бліцу. У півфіналі українка обіграла представницю Нідерландів Елін Роберс, а у вирішальній партії за золоту медаль Анна поступилася шахістці з Казахстану Бібісарі Ассубаєвій.
Це вже третє потрапляння Анни Музичук на п’єдестал чемпіонату світу з бліцу. У 2016 році вона стала чемпіонкою світу, а у 2019-му виборола срібну нагороду.
