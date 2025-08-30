Денис Сєдашов

Колишній український шахіст Кірілл Шевченко більше не має звання гросмейстера, яке він отримав у 2017 році. Рішення ухвалила FIDE після виграної апеляції у справі про шахрайство на турнірі в Іспанії.

У жовтні 2024 року Шевченка дискваліфікували з чемпіонату Іспанії через підозру у використанні телефону під час гри — порушення правил. Сам шахіст визнав, що користувався телефоном, схованим у туалеті.

У березні 2025 року дисциплінарно-етичний комітет FIDE ухвалив рішення відсторонити Шевченка від участі у турнірах на три роки (один рік умовно).

Повернутися до змагань Кірілл зможе з 18 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, у 2023 році він змінив українське спортивне громадянство на румунське.

Росіянок допустили до командного чемпіонату світу з шахів.