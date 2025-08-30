FIDE анулювала титул гросмейстера колишньому українцю Шевченку
Він відсторонений від змагань на три роки, який один умовно
36 хвилин тому
Колишній український шахіст Кірілл Шевченко більше не має звання гросмейстера, яке він отримав у 2017 році. Рішення ухвалила FIDE після виграної апеляції у справі про шахрайство на турнірі в Іспанії.
У жовтні 2024 року Шевченка дискваліфікували з чемпіонату Іспанії через підозру у використанні телефону під час гри — порушення правил. Сам шахіст визнав, що користувався телефоном, схованим у туалеті.
У березні 2025 року дисциплінарно-етичний комітет FIDE ухвалив рішення відсторонити Шевченка від участі у турнірах на три роки (один рік умовно).
Повернутися до змагань Кірілл зможе з 18 жовтня 2026 року.
Нагадаємо, у 2023 році він змінив українське спортивне громадянство на румунське.
Росіянок допустили до командного чемпіонату світу з шахів.