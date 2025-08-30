Головний тренер Арда Туран висловився щодо порівняння героїчного камбеку в матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Серветта (2:1) з подвигами ЗСУ. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Я не вважаю, що те, що ми робимо, можна порівняти з українською армією. Вони роблять величну справу. Вони захищають свою країну, а футбол, з іншого боку, – лише гра.

Щодо того, що я сказав гравцям, то я хочу, щоб вони мали поєдинки з назвами «чвертьфінал», «півфінал», «фінал», адже вони заслуговують на це своєю якістю і талантом. Для нас це був фінал, і я хотів, щоб вони мали право на помилки, бо в основному етапі, як я вже казав, ми матимемо своє право на помилки.

Цього місяця ми провели дев’ять матчів, граючи кожні кілька днів із довгими поїздками. І це непросто робити на такому рівні, коли тобі 18, 19 чи 20 років.