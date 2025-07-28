Денис Сєдашов

Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен не може точно сказати, скільки часу витратив на шахи, адже вони настільки глибоко вони вкорінилися у його свідомості. Слова наводить пресслужба ЧС з кіберспорту-2025.

Я постійно думаю про шахи. Навіть зараз, коли ми розмовляємо, у моїй голові шахи. Це завжди зі мною. Це як мова, яку ти вивчив і починаєш мислити нею — вона вже нікуди не зникає. Я ніколи не рахував, скільки годин витратив, але точно знаю, що на шахи пішло набагато більше, ніж 10 тисяч. Магнус Карлсен

Магнус Карлсен візьме участь у шаховому турнірі в рамках ЧС з кіберспорту, який відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) з 29 липня по 1 серпня 2025 року.

Росіянок допустили до командного чемпіонату світу з шахів.