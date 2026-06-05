Юна українська шахістка Анастасія Гнатишин тріумфувала на чемпіонаті Європи в Грузії
15-річна спортсменка набрала 9 очок в 11 турах
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: Федерація шахів Києва
Українська шахістка Анастасія Гнатишин здобула золоту медаль на жіночому чемпіонаті Європи-2026, який завершився в грузинському Батумі.
15-річна спортсменка набрала 9 очок в 11 турах і посіла перше місце в турнірній таблиці. Найближчих переслідувачок — Сабріну Вегу Гутьєррес (Іспанія), Ольгу Баделько (Австрія) та Нургюль Салімову (Болгарія) — українка випередила на 0,5 очка.
Жіночий чемпіонат Європи проходив з 24 травня по 5 червня.
17-річний українець Дегтярьов виграв чемпіонат Європи з шахів.
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