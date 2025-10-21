FIDE заснує премію на честь американського гросмейстера Даніеля Народицького
Федерація вирішила вшанувати пам’ять шахіста створенням спеціальної нагороди
близько 1 години тому
Президент Міжнародної шахової федерації (FIDE) аркадій дворкович повідомив, що організація заснує спеціальну премію на честь американського гросмейстера Даніеля Народицького.
За словами дворковича, FIDE таким чином вшанує пам’ять шахіста та його внесок у розвиток гри.
Це жахливі, трагічні новини — досі не можу повірити в те, що сталося. Даня був не лише блискучим гросмейстером, а й справжнім послом шахів, добрим і щирим чоловіком. Ми завжди будемо пам’ятати його. FIDE заснує спеціальну премію на його честь.
