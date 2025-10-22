«Залишати їх поза стартами є правильним рішенням». Шведський лижник – про недопуск росіян до змагань
Рішення було прийнято на засіданні FIS
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Шведський лижник Калле Хальфварссон підтримав рішення Міжнародної федерації лижних видів спорту та сноуборду (FIS) щодо недопуску російських і білоруських спортсменів до кваліфікаційних змагань на Олімпіаду-2026. Слова наводить SVT.
Я залишаюся при своєму: поки триває військова агресія, двері для них повинні залишатися закритими. Розумію, що FIS прагне залучити всі країни до змагань, але ситуація не змінилася. Тому рішення залишати їх поза стартами є правильним.
Рішення про недопуск російських лижників було підтримане на засіданні FIS 21 жовтня.
«Зокрема в Україні та на Близькому Сході». Італія пропонує світове перемир’я на час Олімпійських ігор-2026.