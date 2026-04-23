Дворазовий олімпійський чемпіон проведе боксерський бій проти ексзірки Ліверпуля
Битва зірок норвезького спорту відбудеться восени цього року
близько 2 годин тому
13-разовий чемпіон світу з лижних гонок норвежець Петтер Нортуг проведе боксерський поєдинок.
Його суперником стане колишня зірка Ліверпуля та збірної Норвегії Йон-Арне Ріїсе.
Виставковий бій пройде 17 жовтня в норвезькому Ларвіку в межах вечора Celebrity Fight Night.
«Думаю, що Йон-Арне буде сильнішим у перших двох раундах, а з третього раунду і далі проявляться мої марафонські гени, і тоді йому залишиться лише триматися.
У Ріїсе навряд чи вистачить сил у ногах. Упродовж усієї кар’єри його витягували партнери по команді. Тепер подивимось, як він упорається, коли опиниться в рингу зовсім один».
Ріїсе – 45 років, у 2005-му він став переможцем Ліги чемпіонів у складі «Ліверпуля», Нортугу – 40 років, він є дворазовим олімпійським чемпіоном.
Нагадаємо, Нортуг є прихильником України в боротьбі проти російських окупантів.
