Демі Воллерінг виграла жіночий Тур де Франс-2026
Нідерландка випередила Катажину Нявядому-Фінні на 1,18 хвилини
Нідерландська велогонщиця Демі Воллерінг (FDJ United-SUEZ) виграла заключний етап жіночого Tour de France у Ніцці та здобула перемогу в загальному заліку багатоденки.
Для Воллерінг це другий титул на Tour de France у кар'єрі після перемоги в 2023 році.
У підсумковому заліку нідерландка випередила полячку Катажину Нявядому-Фінні на 1 хвилину 18 секунд. Третє місце посіла італійка Еліза Лонго Боргіні.
Tour de France-2026 (Жінки). Загальний залік:
Демі Воллерінг (Нідерланди, FDJ United-SUEZ) — 30:54.51
Катажина Нявядома-Фінні (Польща, CANYON//SRAM) — +1.18
Еліза Лонго Боргіні (Італія, UAE Team ADQ) — +4.29
Погачар вп'яте виграв Тур де Франс і повторив історичний рекорд.
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