Комащук здобула бронзу на етапі Кубка світу в Афінах
Українка у півфіналі поступилася «нейтральній» спортсменці
близько 1 години тому
Українська шаблістка Аліна Комащук стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу в Греції. Українка дійшла до півфіналу, де поступилася «нейтральній» яні єгорян із рахунком 13:15.
Ця нагорода стала для Комащук третьою в кар'єрі на рівні Кубка світу.
Востаннє українська спортсменка здобувала медаль на такому рівні у 2018 році на турнірі в Орлеані.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
