Свічкар став володарем золотої медалі на етапі Кубка світу з фехтування в Астані
Українець переміг Руслана Курбанова з Казахстану
близько 2 годин тому
Фото: НФФУ
Український шпажист Роман Свічкар здобув золоту нагороду на етапі Кубка світу з фехтування в Астані (Казахстан).
У фінальному поєдинку українцю протистояв господар змагань Руслан Курбанов, якого Свічкар переміг з рахунком 15:12.
Для Романа Свічкаря це друга медаль у кар'єрі на турнірах такого рівня. Свій попередній успіх він святкував ще у 2019 році, коли став бронзовим призером на етапі у Берні.
Поділитись