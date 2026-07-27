«Не переставала вірити в себе»: Полозюк — про бронзу чемпіонату світу
Українка відзначила внесок тренерки після тріумфу
близько 3 годин томуПідписатися в
Українська фехтувальниця Аліна Полозюк поділилася першими враженнями після здобуття історичної бронзової нагороди на чемпіонаті світу. Слова наводить Суспільне Спорт.
24-річна спортсменка принесла Україні першу в історії медаль у жіночій особистій рапірі на світовій першості.
Для мене ця медаль — дещо неочікувана, але така бажана. Я не переставала вірити в себе, але більше за всіх у мене вірила тренерка (Лариса Павленко), яка казала мені, що нам це вдасться. Протягом усього мого спортивного життя, кар'єри, моїх тренувань — вона завжди це казала, тому я також продовжувала в це вірити, тренуватися та йти до своєї мети.
Україна вперше отримала медаль ЧС у жіночій рапірі.
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