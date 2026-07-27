Україна вперше отримала медаль ЧС у жіночій рапірі. Кому підкорилося історичне досягнення?
24-річна Полозюк дійшла до півфіналу змагань у Гонконзі
близько 3 годин томуПідписатися в
Українська рапіристка Аліна Полозюк стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з фехтування, що проходить у Гонконзі. 24-річна спортсменка принесла Україні першу в історії медаль світової першості в жіночій рапірі.
На шляху до п’єдесталу Полозюк провела кілька напружених поєдинків. У боротьбі за вихід до чвертьфіналу українка зустрілася з Аделіною Сенік із Молдови — віцечемпіонкою світу серед юніорок. Полозюк вела з перевагою у шість уколів, однак наприкінці суперниця скоротила відставання до мінімуму. Переможницю визначив пріоритет — українка виграла з рахунком 10:9.
У чвертьфіналі Полозюк здобула одну з найгучніших перемог турніру. Вона впевнено перемогла триразову чемпіонку світу та семиразову чемпіонку Європи Мартіну Батіні з Італії — 15:9.
У півфіналі українська фехтувальниця зустрілася з іншою представницею Італії — 38-річною Аріанною Ерріго. Полозюк поступилася досвідченій суперниці з рахунком 7:15, однак за підсумками змагань здобула бронзову нагороду.
Ця медаль стала першою для збірної України на чемпіонаті світу в Гонконзі, а також першою в історії українського жіночого фехтування на рапірах на світовій першості.
Яким є склад збірної України з фехтування на чемпіонат світу-2026?
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