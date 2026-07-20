Став відомий склад збірної України з фехтування на чемпіонат світу-2026
Світова першість пройде з 22 по 30 липня
близько 3 годин томуПідписатися в
Федерація фехтування України оголосила офіційний склад національної команди на майбутній чемпіонат світу-2026, який відбудеться з 22 по 30 липня в Гонконгу.
Впродовж дев’яти днів турніру спортсмени розіграють 12 комплектів нагород у трьох дисциплінах: шаблі, рапірі та шпазі.
Склад збірної України на ЧС-2026:
Жінки:
Шабля: Аліна Комащук, Вікторія Коротченко, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова;
Рапіра: Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова;
Шпага: Інна Бровко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук, Анна Максименко.
Чоловіки:
Шабля: Олексій Стаценко;
Рапіра: Максим Гаравський, Ярослав Муругін, Давид Кніжник, Михайло Петров;
Шпага: Євген Макієнко, Михайло Краснюк, Роман Свічкар, Нікіта Кошман.
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