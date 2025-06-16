Володимир Кириченко

Український фехтувальник Роман Свічкар для Tribuna.com поділився емоціями після здобуття золота на чемпіонаті Європи у Генуї (Італія).

Як оціниш свій виступ – за рахунок чого вдався такий результат?

«Результат виснажливої спільної командної роботи – тренерів та спортсменів!

Уявіть підтримку та [наш] фехтувальний прогрес. Нещодавно перший номер світового рейтингу Ігор Рейзлін та другий номер світового рейтингу Богдан Нікішин – зараз тренери збірної, є їхній свіжий багаторічний досвід та бажання перемагати. Давали мені важливі підказки, індивідуальні уроки та спаринг з нашою командою. Також на фінальному зборі в Естонії ще отримав індивідуальні уроки від чемпіонки світу та Європи Наталії Конрад».

Що зараз відчуваєш вже після нагородження?

«Задоволення в моменті, психологічне та фізичне навантаження в боротьбі з опонентами. Також я відчував, що добре підготовлений. Було приємно фехтувати, радісно обійнятися всією фехтувальною делегацією – в нас сьогодні срібло та золото! З Аліною Комащук 15 років назад вже стояли на пʼєдесталі світової першості до 17 років.

Зараз маю особливе враження від розмови з шестиразовою олімпійською чемпіонкою – Валентина Веццалі зробила влучний комплімент. Також приємно бути поряд з нашою титулованою чемпіонкою Ольгою Харлан, яка підтримувала та була поряд з нами».

Який зі суперників був найважчим, враховуючи, що ти переміг, зокрема, віцечемпіона Токіо-2020 та чемпіона Парижа-2024 Гергея Шіклоші з Угорщини?

«З Шіклоші бій закінчився пріоритетом, всього один укол різниці, він стабільний та майстерний фехтувальник. Зі всіма спортсменами була цікава боротьба, не хочу виділяти когось окремо».

Нагадаємо, у фіналі ЧЄ-2025 з фехтування на шпагах Свічкар переміг представника Італії Галассі Маттео – 15:11.