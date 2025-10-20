ЦСК ЗСУ і Миколаїв — переможці Кубку України-2025 серед шаблістів
Стали відомі останні переможці турніру
близько 1 години тому
Фото: Влада Рокитька
У Києві завершився Кубок України-2025 з фехтування.
У чоловічому турнірі шаблістів перемогу здобула команда ЦСК ЗСУ, у складі якої виступали Богдан Боговін, Юрій Кулеша, Олексій Стаценко та Андрій Ягодка. У фіналі вони здолали ШВСМ-Київ з рахунком 45:37.
У жіночому турнірі чемпіонками стали шаблістки Миколаєва — Володимира Бабенко, Олександра Бондар, Вікторія Коротченко та Анастасія Швець. У фіналі вони перемогли ЦСК ЗСУ з рахунком 45:41.
ЦСК ЗСУ — чемпіони Кубка України з фехтування на рапірах.
Поділитись