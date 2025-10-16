Миронюк – про тріумф на Кубку України: «З кожною перемогою вигравати стає дедалі складніше»
Фехтувальниця поділилася емоціями після звитяги
близько 1 години тому
24-річна українська рапіристка Дарія Миронюк поділилася емоціями після здобутої перемоги на Кубку України, зазначивши, що з кожним новим успіхом тиск лише зростає. Слова наводить ФФУ.
Першого разу від тебе немає великих очікувань, а далі з кожною перемогою вигравати стає дедалі складніше. Після минулого чемпіонату України, де мені не вдалося захистити титул, я зробила висновки — тепер постійно працюємо, аналізуємо, тренуємося.
Дарія також відзначила важливість підтримки наставниці Алли Миронюк і рідних стін:
Сьогодні поруч був мій тренер — це багато дало. А ще неймовірно допомогла атмосфера залу, коли друзі по команді вболівають за тебе — це дуже цінно.
Український шабліст здобув срібло на турнірі Satellite FIE у Генті.
Поділитись