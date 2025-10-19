Комащук і Стаценко стали переможцями Кубка України з фехтування на шаблях
Аліна та Олексій перемогли Бондар і Ягодку
близько 1 години тому
Фото: ФФУ
Українські шаблісти Аліна Комащук та Олексій Стаценко стали переможцями Кубка України з фехтування.
У фінальному поєдинку серед жінок Комащук перемогла Олександру Бондар з рахунком 15:9, а у чоловічій категорії Стаценко здобув переконливу перемогу над 4-разовим призером чемпіонатів Європи Андрієм Ягодкою — 15:5.
