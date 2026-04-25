Емілі Конрад виборола бронзу на молодіжному чемпіонаті Європи з фехтування
Українка мінімально поступилася чинній чемпіонці Європи Гайї Кафоріо
близько 2 годин тому
Українка Емілі Конрад виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи з фехтування серед молоді (U-23), що триває в італійському Кальярі.
18-річна шпажистка дійшла до півфіналу, де поступилася чинній чемпіонці Європи Гайї Кафоріо з Італії. Поєдинок завершився у додаткову хвилину з рахунком 11:12.
Для Емілі Конрад це третя медаль на молодіжних чемпіонатах Європи в кар’єрі.
Континентальна першість у Кальярі завершиться 28 квітня.
