Денис Сєдашов

Українська рапіристка Ольга Сопіт завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з фехтування, який проходить у французькому Антоні. Ця нагорода стала першим в історії України золотом континентальної першості у жіночій рапірі.

На шляху до титулу 23-річна спортсменка у півфіналі перемогла бронзову призерку попереднього ЧЄ іспанку Марію Маріно з рахунком 15:8. У фінальному поєдинку українська спортсменка з аналогічним результатом 15:8 впевнено здолала титуловану італійку Аріанну Ерріго.

Для Ольги Сопіт це дебютна медаль на дорослому рівні чемпіонатів Європи та друга нагорода для збірної України на поточному турнірі.

Комащук завоювала бронзову медаль чемпіонату Європи з фехтування.