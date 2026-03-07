Денис Сєдашов

Український дует Артем Коваль та Ірина Підгайна посів третє місце на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання, що триває в Таллінні.

За сумою двох програм українці набрали 164.32 бали. У короткому танці пара була третьою, а у довільному показала другий результат, відставши від переможців лише на два бали.

Інша українська пара, Тетяна Бєлодонова та Іван Качур, набрала 133.94 бали та завершила змагання на 12-му місці.

Ця нагорода стала другою для України на поточному турнірі. Раніше бронзові медалі виборола спортивна пара Ханна Херрера та Іван Хобта.