Друга нагорода України в Таллінні: Коваль та Підгайна на п'єдесталі юніорського ЧС
Ще одна українська пара показала 12-й результат
близько 2 годин тому
Український дует Артем Коваль та Ірина Підгайна посів третє місце на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання, що триває в Таллінні.
За сумою двох програм українці набрали 164.32 бали. У короткому танці пара була третьою, а у довільному показала другий результат, відставши від переможців лише на два бали.
Інша українська пара, Тетяна Бєлодонова та Іван Качур, набрала 133.94 бали та завершила змагання на 12-му місці.
Ця нагорода стала другою для України на поточному турнірі. Раніше бронзові медалі виборола спортивна пара Ханна Херрера та Іван Хобта.
