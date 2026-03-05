Денис Сєдашов

Український дует Ханна Херрера та Іван Хобта виборов бронзові нагороди у змаганнях спортивних пар на чемпіонаті світу серед юніорів в естонському Таллінні.

Після короткої програми українці йшли на п'ятій позиції (56.95 бала). Проте за впевнений виступ у довільній програмі судді поставили парі 103.20 бала. За сумою двох прокатів Херрера та Хобта набрали 160.15 бала — це їхній найкращий результат у сезоні.

Для Івана Хобти це вже друга бронзова медаль юніорських світових першостей. Попереднього разу він ставав призером у 2023 році в парі з Віолеттою Сєровою.

