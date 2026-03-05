Херрера та Хобта здобули бронзу юніорського ЧС із фігурного катання
Для українського дуету цей результат став найкращим у поточному сезоні
близько 2 годин тому
Український дует Ханна Херрера та Іван Хобта виборов бронзові нагороди у змаганнях спортивних пар на чемпіонаті світу серед юніорів в естонському Таллінні.
Після короткої програми українці йшли на п'ятій позиції (56.95 бала). Проте за впевнений виступ у довільній програмі судді поставили парі 103.20 бала. За сумою двох прокатів Херрера та Хобта набрали 160.15 бала — це їхній найкращий результат у сезоні.
Для Івана Хобти це вже друга бронзова медаль юніорських світових першостей. Попереднього разу він ставав призером у 2023 році в парі з Віолеттою Сєровою.
Підгайна та Коваль здобули для України історичну медаль на юніорському Гран-прі.
