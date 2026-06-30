Денис Сєдашов

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) дав офіційні роз'яснення щодо свого рішення повернути спортсменів із росії та білорусі на світову арену. Головними чинниками для послаблення санкцій стали рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та досвід інших спортивних федерацій.

У союзі наголосили, що відсторонення, запроваджене раніше, було пов'язане виключно з безпековими питаннями. Наразі повернення атлетів відбуватиметься поступово та під суворим контролем, а за організацією залишається право миттєво повернути обмеження у разі виникнення будь-яких загроз чи провокацій.

Рада Міжнародного союзу ковзанярів постійно стежить за становищем російських і білоруських фігуристів з моменту введення обмежень, рішення про які ґрунтувалося на забезпеченні безпеки та цілісності учасників і змагань ISU. Беручи до уваги заяви МОК у грудні 2025 року та травні 2026 року і пам'ятаючи про те, що право на участь не повинно визначатися за громадянством, Рада ухвалила рішення послабити ці заходи на контрольованій основі за участю зацікавлених фігуристів, які готові брати участь як нейтральні спортсмени. Фігуристи не повинні нести відповідальність за дії своїх урядів. Безпека залишається головним міркуванням при будь-яких подальших послабленнях. ISU продовжує стежити за умовами на заходах під егідою організації та послабить обмеження надалі лише тоді, коли переконається, що проблем із безпекою чи цілісністю не виникає. Також за ISU залишається право повторно вводити або посилювати обмежувальні заходи у разі виникнення подібних проблем. При ухваленні рішення Рада також врахувала події в межах Олімпійського руху, включаючи позиції та дії інших міжнародних федерацій, деякі з яких послабили або зняли свої обмеження.

МОК змінив Олімпійську хартію. У Global Athlete заявили про ризик повного повернення росії.