Вінгер Динамо Богдан Редушко прокоментував стартову нічию команди на зборах в Туреччині у контрольному матчі проти Корони Кельце (0:0). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Звісно, грати матчі приємніше, ніж бігати. Цю гру ми провели на фоні навантаження, якраз мали змогу відчути, як думаємо, побачити, як перелаштовуємося та яким є наш фізичний стан.

Це лише початок збору, п’ятий день, тому відповідно ми перебуваємо на початковій стадії. Попереду ще є кілька контрольних матчів, тому готуємося далі. З кожною грою та кожним тренуванням набиратимемо форму.

Я завдавав удару, але не вийшло – воротар «потягнув». Хотів забити. Щодо гри, у нас була тактика, згідно з якою усі мали йти уперед та усі – повертатися назад. Також мали зіграти дисципліновано, але з акцентом більше не на результат, а на командну гру.

Перші збори з першою командою? Тут важчі навантаження, більше бігової роботи, вища інтенсивність вправ. Протягом перших днів ще було важко, але з часом, думаю, призвичаюся, й усе буде добре. Ще пройшло занадто мало часу, зарано щось говорити.