Павло Василенко

Мадридський Реал офіційно оголосив про прихід Бернарду Сілви з Манчестер Сіті на правах вільного агента. Контракт 31-річного півзахисника підписано до 30 червня 2028 року з можливістю продовжити його ще на один сезон.

Португальський гравець провів дев'ять років у складі «містян», минулого сезону він був капітаном команди. Сілва залишає Манчестер Сіті після 460 матчів, у яких забив 76 голів і віддав 77 результативних передач.

Його колекція трофеїв з англійським грандом вражає – 19. Серед його досягнень – один трофей Ліги чемпіонів, шість титулів Англійської Прем'єр-ліги, три Кубки Англії, п'ять Кубків Ліги, три Суперкубки Англії та один трофей Клубного чемпіонату світу.