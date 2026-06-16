Павло Василенко

Мадридський Реал офіційно оголосив, що Антоніо Рюдігер продовжив свій контракт з клубом до літа 2027 року. Про це повідомила пресслужба клубу.

Чинний контракт 33-річного центрального захисника мав закінчуватися наприкінці цього місяця, а перші переговори між двома сторонами щодо нової угоди розпочалися в листопаді минулого року. Переговори були призупинені через травму Рюдігера, але відновлені після того, як він повернувся до гри та показав, що перебуває у хорошій фізичній формі.

Наступний сезон стане для німця п'ятим на «Бернабеу».

Після матчу збірної Німеччини проти Кюрасао (7:1), в якому центрбек вийшов на заміну, Рюдігер сказав, що для нього це була мрія знову працювати з Жозе Моурінью.

За чотири роки у складі Реала німецький захисник провів 182 матчі у всіх турнірах, у яких забив вісім голів і зробив чотири результативні передачі.