34-річна німкеня стала першою жінкою-тренером в історії Бундесліги та топ-5 ліг Європи
До цього вона працювала з юнацькою командою
близько 4 годин тому
Берлінський Уніон оголосив про кадрові зміни на тренерському містку команди. Штеффен Баумґарт залишив посаду головного тренера клубу.
Виконувачкою обов’язків наставника команди було призначено Марію-Луїзу Ету. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Раніше 34-річна спеціалістка працювала з юнацькою командою клубу U-19.
Після 29 турів чемпіонату Німеччини команда посідає 11-те місце в турнірній таблиці, маючи відрив у сім очок від зони перехідних матчів.
Марія-Луїза стала першою жінкою-тренером в історії Бундесліги та топ-5 ліг Європи.
