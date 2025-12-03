У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Німеччини мюнхенська Баварія вирвала перемогу у виїзному матчі проти берлінського Уніона. Зустріч на стадіоні Ан дер Альтен Ферстерай видалася багатою на події — команди подарували п’ять голів, серед яких два автоголи та два точні удари з пенальті.

Берлінський клуб почав матч з неприємності: уже на 12-й хвилині Ільяс Анса зрізав м’яч у власні ворота, вивівши суперника вперед. Невдовзі Гаррі Кейн подвоїв перевагу гостей, реалізувавши момент на 24-й хвилині.

Уніон зміг повернути інтригу перед перервою. Леопольд Кверфельд упевнено пробив із позначки на 40-й хвилині. Та ще до свистка на перерву команда знову опинилася у складній ситуації — у компенсований час Діогу Лейте відправив м’яч у свої ворота, і Баварія знову отримала комфортну перевагу.

У другому таймі господарі знову реалізували пенальті: Кверфельд оформив дубль на 55-й хвилині та скоротив рахунок до мінімуму. Проте наздогнати Баварію Уніону не вдалося.

Кубок Німеччини. 1/8 фіналу

Уніон – Баварія 2:3

Голи: Кверфельд 40 (пен.), 55 (пен.) – Анса 12 (аг.), Кейн 24, Лейте 45+4 (аг.)

Також 3 грудня у Кубку Німеччини відбулися ще три матчі:

Бохум – Штутгарт 0:2

Голи: Штромпф 12 (аг.), Ундав 47

Фрайбург – Дармштадт 2:0

Голи: Гріфо 42, Гелер 69

Гамбург - Гольштайн 1:1 (2:4 по пен)

Голи: Джатта 107 - Гаррес 118