Шок на Емірейтс! Арсенал на власному полі програв Борнмуту
Єдиний гол у складі лондонців забив Дьокереш
близько 1 години тому
Лондонський Арсенал у домашньому матчі 32-го туру англійської Прем’єр-ліги поступився Борнмуту.
Гості відкрили рахунок уже на початку зустрічі зусиллями Елі Джуніора Крупі. У середині першого тайму Віктор Дьокереш відновив паритет, реалізувавши пенальті. Після перерви арбітри скасували другий гол Дьокереша через офсайд, а згодом Алекс Скотт знову вивів Борнмут вперед та запалив на табло остаточні 2:1 на користь Борнмута.
АПЛ. 32-й тур
Голи: Дьокереш, 35, пен. – Крупі, 17, Скотт, 74
Попри втрату очок, Арсенал залишається лідером чемпіонату з 70 балами. Борнмут завдяки перемозі піднявся на дев'яте місце.
Тоттенгем опустився в зону вильоту АПЛ, в цьому «шпорам» допоміг Вест Гем.
