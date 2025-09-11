Павло Василенко

Анге Постекоглу – австралійський фахівець з гучним іменем та не менш гучними амбіціями – став новим головним тренером Ноттінгем Форест і вже встиг чітко окреслити свою ціль: виграти великий трофей, на який клуб чекає вже понад 35 років.

«Я переможець. Минулого сезону Ноттінгем досяг чудового результату – сьоме місце в Англійській Прем’єр-лізі. Але я бачу, що і керівництво клубу, і вболівальники хочуть більшого. І я теж. Ми стоїмо на порозі чогось великого. Я прийшов сюди завойовувати трофеї, я всю кар'єру це роблю з усіма командами. І свої слова підтверджую на ділі», – заявив Постекоглу в інтерв’ю британським ЗМІ.

Минулого сезону він зробив гучне ім’я в Англії, вигравши Лігу Європи з лондонським Тоттенгемом. Тепер же австралієць змінює амбіційний Тоттенгем на історичний Ноттінгем Форест, який востаннє піднімав трофей над головою ще у 1990 році.

Постекоглу змінив на посаді головного тренера португальця Нуну Ешпіріту Санту, який не зумів закріпити команду у верхній частині таблиці. Новий наставник має за плечима понад 25 років досвіду у професійному футболі. Після успішної роботи в Австралії та Японії він очолив шотландський Селтік, з яким у перший же рік здобув чемпіонство та Кубок Шотландії, а в другий – зробив требл.

До речі, в останній день трансферного вікна новачком Ноттінгема став українець Олександр Зінченко. І тепер він працюватиме під керівництвом тренера, який не боїться великих викликів – і йде за великими перемогами.