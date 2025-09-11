Журналіст Daily Mail Том Колломос поділився думкою про рішення Ноттінгем Форест не включати українського захисника Олександра Зінченка до заявки на груповий етап Ліги Європи.

За його словами, Зінченко має сильні якості і відмова від його участі може обернутися ризиком для англійського клубу.

«Це справді цікаво, бо він може грати не лише на позиції лівого захисника, а й у півзахисті. Звісно, Арсенал мав інший стиль гри, але в нього все одно є такий досвід. У Ноттінгем Форест наразі ж небагато гравців з досвідом гри в єврокубках. І він виграв купу трофеїв. Тож я здивований через це рішення.

Я б точно його включив до заявки, особливо тому, що ми не знаємо коли повернеться після травми Ніколас Домінгес. А йому ще буде потрібен час, щоб набрати форму. А ще є Морато – захисник, який може залишити клуб до того, як зачиняться трансферні вікна в Туреччині та Саудівській Аравії», – сказав Колломос в ефірі YouTube-каналу Forest Focus.