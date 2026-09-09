«Попереду дуже багато роботи»: Харлан показала перше тренування після пологів
Українська фехтувальниця стала матір'ю у червні
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розпочала процес відновлення спортивної форми після народження дитини.
36-річна спортсменка опублікувала в Instagram відео з тренування, де виконує вправи на велотренажері, проводить заняття з додатковою вагою, а також опрацьовує м'язи преса.
Майже 3 місяці після пологів і починаю повертатися у тренувальну залу. Попереду дуже багато роботи.
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Нагадаємо, українська фехтувальниця вперше стала матір'ю у червні.
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